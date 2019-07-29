Девушка из Александрова 94 раза ударила пенсионерку ножом

СЕГОДНЯ 15:25 2019-07-29T15:25:17+03:00

А потом под наркотиками угрожала отчиму и ранила бывшего одноклассника

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Следственный комитет по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 19-летней девушки из Александрова. Ее обвиняют в убийстве 77-летней пенсионерки.

9 октября 2018 года девушка пришла в гости к бывшему однокласснику, но не застала парня дома. Ее пригласила в квартиру бабушка парня. Во время разговора она стала уговаривать девушку устроиться на работу и начать нормальную жизнь. Разозлившись, девушка стала хаотично бить пенсионерку ножом. Эксперты сообщили, что на теле пожилой женщины было обнаружено 94 ранения.

Пожилую женщину обнаружили родственники, вызвавшие скорую помощь. Через непродолжительное время женщина скончалась от полученных ран.

Также пресс-служба владимирского Следкома сообщает, что в июле того же года девушка под наркотиками угрожала ножом отчиму. А в конце августа ранила своего бывшего одноклассника.

Заключением комиссии экспертов обвиняемая признана вменяемой, страдающей наркоманией и нуждающейся в лечебных и социально-реабилитационных мероприятиях.

Семья погибшей пенсионерки в ходе следствия заявила к обвиняемой материальные претензии.

ИСТОЧНИК KP.RU