Житель Вязников умудрился незаметно украсть металлический контейнер

СЕГОДНЯ 15:21 2019-07-29T15:21:59+03:00

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В полицию обратился 60-летний житель Вязников. Он сообщил, что, вернувшись с работы, не обнаружил рядом со своим домом металлический контейнер. Пропажу полицейские нашли в пункте приема металла. Злоумышленника вычислили и задержали. По сообщению пресс-службы УМВД по Владимирской области, вором оказался 40-летний местный житель. Мужчина рассказал, что сначала хотел продать контейнер, выложив его фото на одном из популярных интернет-сайтов, но покупатель не нашелся. Тогда он сдал чужое имущество в скупку, получив за него 8 тысяч рублей. Каким образом, похититель незаметно вывез контейнер, весом более двух тонн, не сообщается, но теперь ему может грозить реальный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU