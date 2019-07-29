За 4 месяца во Владимире украли велосипедов на 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:49 2019-07-29T14:49:48+03:00

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Популярность велотранспорта растет. Между тем, владельцы «двухколесных» очень беспечно относятся к сохранности своего имущества. По сообщению пресс-службы УМВД по Владимирской области, за 4 месяца во Владимире зафиксировано 30 случаев хищения двухколесных транспортных средств. Общая сумма ущерба составила 200 тысяч рублей. В таких ситуациях, как правило, собственники виноваты сами. Они оставляют свой транспорт в общественных местах без присмотра, не зафиксировав замком.

В полиции советуют собственникам велотранспорта:

- Выбирать прочные велосипедные замки, которые сложнее срезать. - Объект, к которому хозяин собирается пристегнуть свой велосипед, должен быть крепко зафиксирован. - Необходимо сохранять документы на транспортное средство, а еще желательно сделать фото. Так полицейским будет проще найти пропажу.

ИСТОЧНИК KP.RU