Во Владимире при пожаре квартиры спасли четырех человек, включая двух детей
26-го июля в районе пяти вечера на ул. Комиссарова загорелась квартира жилого дома. Через три минуты после вызова на место приехало первое подразделение пожарных. Жильцы горящей квартиры самостоятельно вышли. А остальные из-за сильного задымления в подъезде не могли выбраться. Пожарные спасли четырех человек, включая двух детей, и 10 человек эвакуировали.
В результате пожара сгорело имущество и внутренняя отделка квартиры на площади 18 квадратных метров. Для тушения пожара привлекались 23 человека и 7 единиц техники, работали 2 звена газодымозащитной службы.
Благодаря профессиональным действиям пожарных огонь ликвидировали за 12 минут. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU