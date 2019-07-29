Во Владимире при пожаре квартиры спасли четырех человек, включая двух детей

СЕГОДНЯ 10:50 2019-07-29T10:50:03+03:00

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26-го июля в районе пяти вечера на ул. Комиссарова загорелась квартира жилого дома. Через три минуты после вызова на место приехало первое подразделение пожарных. Жильцы горящей квартиры самостоятельно вышли. А остальные из-за сильного задымления в подъезде не могли выбраться. Пожарные спасли четырех человек, включая двух детей, и 10 человек эвакуировали.

В результате пожара сгорело имущество и внутренняя отделка квартиры на площади 18 квадратных метров. Для тушения пожара привлекались 23 человека и 7 единиц техники, работали 2 звена газодымозащитной службы.

Благодаря профессиональным действиям пожарных огонь ликвидировали за 12 минут. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU