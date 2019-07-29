Гороховчан будут судить за кражу металлолома

СЕГОДНЯ 10:47 2019-07-29T10:47:45+03:00

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По сообщению пресс-службы УМВД по Владимирской области, весной этого года двое жителей Гороховца забрались в частный дом и украли изделия из металла. Обнаружив пропажу, собственники дома обратились в полицию. Правоохранители злоумышленников нашли. Но похищенное имущество последние уже успели сдать в пункт приема лома, а полученные в размере 7 тысяч рублей, потратить. Материальный ущерб потерпевшему возместили частично. Теперь гороховчан будут судить.

ИСТОЧНИК KP.RU