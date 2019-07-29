2019-07-29T10:47:45+03:00
Общество

Гороховчан будут судить за кражу металлолома

Сумма ущерба составила 7 тысяч рублей
Елена Масленникова
Поделиться:
Изменить размер текста:

По сообщению пресс-службы УМВД по Владимирской области, весной этого года двое жителей Гороховца забрались в частный дом и украли изделия из металла. Обнаружив пропажу, собственники дома обратились в полицию. Правоохранители злоумышленников нашли. Но похищенное имущество последние уже успели сдать в пункт приема лома, а полученные в размере 7 тысяч рублей, потратить. Материальный ущерб потерпевшему возместили частично. Теперь гороховчан будут судить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24