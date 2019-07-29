За три месяца во Владимирской области сбыли 78 поддельных банкнот

СЕГОДНЯ 10:41 2019-07-29T10:41:00+03:00

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За второй квартал (апрель-июнь) 2019 года во Владимирской области было выявлено 78 поддельных банкнот. Об этом сообщает пресс-служба владимирского отделения Банка России.

По данным ведомства, большинство подделок - купюры достоинством 5 тысяч рублей. За три месяца выявлено 59 таких банкнот. Еще 16 поддельных банкнот имели достоинство в 1 тысячу рублей и три - 2 тысячи рублей.

Зарубежные купюры популярностью у местных фальшивомонетчиков не пользуются. За три месяца выявлено всего два поддельные банкноты по 100 долларов США. Мелкие банкноты фальшивомонетчикам не интересны.

ИСТОЧНИК KP.RU