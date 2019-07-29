В Петушках после пожара в квартире нашли тело мужчины
Площадь пожара составила 10 квадратных метров
.Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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В час ночи 29 июля пожарным сообщили о возгорании в квартире жилого дома. В Петушки на ул. Строителей оперативно выехали сотрудники МЧС. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров. На месте пожара найдено тело мужчины 1972 года рождения. Все обстоятельства сейчас выясняются.
К ликвидации последствий пожара привлекалось 3 единицы техники и 8 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU