2019-07-28T21:27:39+03:00
Спорт

ФК «Муром» обыграл владимирское «Торпедо» в Кубке России

Единственный гол забил защитник Ежов
Артём Черепанов
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28 июля в рамках 1/128 финала Кубка России ФК «Муром» обыграл в гостях обыграл владимирское «Торпедо». Единственный гол во встрече забил защитник муромлян Артем Ежов, отличившийся на 50-ой минуте. Следующим соперником команды с берегов Оки станет московский «Арарат», обыгравший «Коломну». Матч пройдет в Муроме на стадионе имени Виктора Лосева 4 августа.

ФК «Муром» впервые прошел стадию 1/128 финала Кубка страны, в прошлом сезоне команда не смогла обыграть «Рязань». Владимирское «Торпедо» тогда уступило одноклубникам из Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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