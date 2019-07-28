Во Владимирской области ожидается усиление ветра

СЕГОДНЯ 14:02 2019-07-28T14:02:27+03:00

Его порывы могут достигать 18 метров в секунду

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ГУ МЧС России по Владимирской области информирует об усилении порывов ветра в воскресенье вечером. По данным сведениям Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, начиная с 18 часов воскресенья с сохранением в течение суток, на территории региона ожидаются порывы ветра до 18 м/с.

Главное управление МЧС России по Владимирской области предупреждает, что такие погодные явления повышают риски возникновения происшествий, связанных с порывом линий электропередач, обрушением слабоукреплённых широкоформатных конструкций и старых деревьев, возникновением ДТП.

Гражданам рекомендуется проявлять бдительность при нахождении на улице. Водителям стоит более внимательно выбирать место для парковки личного автотранспорта.

В случае возникновения опасной для жизни и здоровья ситуации незамедлительно обращайтесь по телефонам «01», «101», «112».

ИСТОЧНИК KP.RU