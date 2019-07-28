2019-07-28T11:41:45+03:00
Общество

Владимирская таможня выписала в три раза больше штрафов, чем в первой половине прошлого года

Общий объем штрафов составил 204,5 миллионов рублей
Сергей МОРКОВКИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Владимирская таможня сообщила о трехкратном увеличении общей суммы штрафов, выписанных за первую половину 2019 году по сравнению с первой половиной 2018 года. По данным ведомства, за шесть месяцев было возбуждено 45 административных дел на общую сумму 204,5 миллиона рублей. В первой половине 2018-ого эта сумма составляла 72 миллиона рублей.

По словам начальника отдела таможенного контроля после выпуска товаров Олега Стельмашенко, чаще всего во время проверок таможенники замечали неверную классификацию товаров, неверное применение ставки НДС, недостоверные сведения о стоимости товаров. Кроме того, совместно с прокуратурой таможенники находили поддельные кроссовки Nike, Reebok, Adidas и Louis Vuitton, изымали санкционную продукцию и изделия из меха.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Собинке два кандидата на кресло мэра сошли с предвыборной дистанции
В Коврове завершилась регистрация конкурсантов на должность мэра
Сколько мусора везут на Александровскую свалку - сосчитать невозможно
Житель Кольчугинского района получил условный срок за то, что ударил ногой полицейского
28 июля владимирцев снова приглашают танцевать в Центральный парк
Житель Судогодского района проник в чужой дом, чтобы украсть 3 литра спирта
Жители Владимира и области смогут проходить диспансеризацию после работы и в субботние дни
ДТП в Петушинском районе: один человек погиб и трое пострадали
С ноября этого года жители Собинки снова смогут записываться к врачу в Собинскую ЦРБ через интернет
Во Владимире горела "многоэтажка"
В Вязниках сделали некачественные дороги
Во Владимире торговую точку тушили 9 человек
20-летний ковровчанин угнал машину своей сестры и улетел в кювет
Губернатор Владимирской области отправился на празднование Дня ВМФ РФ в Севастополь
Главой комитета по молодежной политике Владимирской области стал бывший зампред студенческого профсоюза
«Т Плюс» приступил к реконструкции теплосети на улице Мира во Владимире
Двое владимирцев насмерть забили 88-летнюю бабушку, а потом сами рассказали об этом в полиции
Киржачский районный суд вынес приговор тренеру-педофилу
Ростелеком» завершил модернизацию теплосети в Можайском городском округе Подмосковья
В Муроме осудят вора-форточника, обокравшего жители пяти городов области