Владимирская таможня выписала в три раза больше штрафов, чем в первой половине прошлого года

СЕГОДНЯ 11:41 2019-07-28T11:41:45+03:00

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Владимирская таможня сообщила о трехкратном увеличении общей суммы штрафов, выписанных за первую половину 2019 году по сравнению с первой половиной 2018 года. По данным ведомства, за шесть месяцев было возбуждено 45 административных дел на общую сумму 204,5 миллиона рублей. В первой половине 2018-ого эта сумма составляла 72 миллиона рублей.

По словам начальника отдела таможенного контроля после выпуска товаров Олега Стельмашенко, чаще всего во время проверок таможенники замечали неверную классификацию товаров, неверное применение ставки НДС, недостоверные сведения о стоимости товаров. Кроме того, совместно с прокуратурой таможенники находили поддельные кроссовки Nike, Reebok, Adidas и Louis Vuitton, изымали санкционную продукцию и изделия из меха.

ИСТОЧНИК KP.RU