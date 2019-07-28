2019-07-28T10:42:15+03:00
Политика

В Коврове завершилась регистрация конкурсантов на должность мэра

На кресло главы города претендует четыре человека
Сергей МОРКОВКИН
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В Корове завершилась регистрация участников конкурса на должность главы города. Об этом сообщает официальный сайт администрации города Коврова. На кресло мэра претендуют четыре человека. Это:

-Юрий Морозов, первый заместитель главы городской администрации по ЖКХ;

- Амангельды Куандыков, директор ООО «Октябрьский рынок»;

– Светлана Степанова, заместитель главы администрации города по социальным вопросам;

- Иван Сергеевич Панин, управляющий менеджер государственного автономного учреждения Владимирской области «Бизнес-инкубатор».

Отметим, что фамилии называвшегосяранее главным претендентом до пост главы Алексея Говырина в итоге в списке не оказалось. В сложившейся ситуации фаворитом конкурса логично выглядит действующий замглавы по ЖКХ Юрий Морозов.

Отметим, конкурс на звание мэра Коврова пройдет в два этапа, имя нового главы города станет известно после 8 сентября, когда начнет работу новый созыв местного горсовета.

Напомним, прямые выборы мэра Коврова отменили весной 2019 года

ИСТОЧНИК KP.RU

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