2019-07-27T16:19:36+03:00
Общество

Житель Кольчугинского района получил условный срок за то, что ударил ногой полицейского

Мужчина был очень недоволен, что его задержала полиция
Елена Масленникова
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Случай произошел в 21 мая 2019 года. За мелкое хулиганство жителя Кольчугинского района, находящегося подшофе, доставили в отделение полиции. Своим задержанием он был крайне недоволен. В присутствии правоохранителей мужчина вел себя агрессивно. Одному из сотрудников он откровенно предложил устроить драку, выражаясь при этом нецензурной бранью. Полицейский сделал замечание дебоширу. Последний в ответ пообещал ударить, и чтобы подтвердить свои намерения, резко наклонился вниз, как бы собираясь нанести удар головой в лицо. Страж порядка воспринял эту угрозу как реальную и попытался рукой отодвинуть драчуна, и именно в этот момент получил по руке ногой.

Хулиган в своем поведении раскаялся, поэтому суд назначил ему "мягкое" наказание - 1 год условно с испытательным сроком 2 года и возложением ряда обязанностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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