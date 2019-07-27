Житель Судогодского района проник в чужой дом, чтобы украсть 3 литра спирта
Воришке "с пристрастием" может грозить реальный срок
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Житель Судогодского района проник в чужой дом через терраску, путем выставления оконной рамы. Ценностей он не взял, а вот канистра с прозрачной жидкостью ему приглянулась. В ней находилось три литра спирта, который хозяйка дома использовала в медицинских целях. Воришку полиция нашла, и в краже он сознался. Мужчине грозит в том числе и реальный срок.
ИСТОЧНИК KP.RU