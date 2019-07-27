2019-07-27T11:31:59+03:00
Общество

Жители Владимира и области смогут проходить диспансеризацию после работы и в субботние дни

График приема граждан на диспансеризацию опубликован на сайте областного департамента здравоохранения
Елена Масленникова
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"Семейный график" в медицинских учреждениях - отличная возможность пройти диспансеризацию, не отпрашиваясь с работы и не толкаясь в очередях с бабулями. Как сообщает пресс-служба облздрава, с этого года на плановый осмотр имеют право граждане старше 39 лет. Теперь они смогут проходить диспансеризацию каждый год. Ранее она проводилась раз в три года. Кроме того, на ежегодный осмотр теперь смогут рассчитывать и те, кому исполнилось 18. Дополнительная диспансеризация вводится и для лиц предпенсионного и пенсионного возраста. Для всех остальных групп ничего не меняется. На плановый осмотр их ждут один раз в три года. В 2019 диспансеризацию смогут пройти граждане, чей возраст делится на 3.

ИСТОЧНИК KP.RU

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