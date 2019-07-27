2019-07-27T10:48:03+03:00
Происшествия

ДТП в Петушинском районе: один человек погиб и трое пострадали

Авария произошла сегодня утром на 105 км автодороги М7
Елена Масленникова
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ДТП в Петушинском районеДТП в Петушинском районе
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По сообщению пресс-службы УМВД по Владимирской области, авария произошла сегодня, 27 июля, около 4 часов утра на 105 километре автодороги М7 в Петушинском районе.

По предварительной информации, водитель автомобиля "Киа Спортедж", двигаясь в сторону Владимира, столкнулся с большегрузом "МАН". Дальше сработал принцип домино. Из-за удара кроссовер выбросило на встречку, где произошло столкновение с автомобилем "Рено Логан". От очередного удара "Киа" "влетела" в полуприцеп того же большегруза.

В ДТП погиб водитель "Рено Логан". Женщина, которая также находилась в машине, госпитализирована. Травмы различной степени тяжести получили пассажирки "Киа Спортедж". Одна из них отправлена в больницу, а другая находится на лечение дома. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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