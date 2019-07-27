2019-07-27T09:06:40+03:00
Общество

С ноября этого года жители Собинки снова смогут записываться к врачу в Собинскую ЦРБ через интернет

Суд обязал Собинскую больницу восстановить электронную запись
Елена Масленникова
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О том, что жители Собинки не могут записаться к врачу через интернет выяснилось в ходе прокурорской проверки. Чтобы восстановить права граждан, надзорный орган подал обращение в Собинский районный суд.

Суд установил, что в течение года пациенты Собинской ЦРБ не могли записаться к врачу через портал Госуслуг и Регистратуру 33. Запись не восстановлена и по сей день. В данный момент попасть к доктору можно только путем личного визита в регистратуру, по телефону горячей линии или направлением письма на электронную почту медучреждения. Суд посчитал, что права граждан таким образом были нарушены, потому что запись к врачу в электронном виде является одной из первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых населению.

Своим решением суд обязал Собинскую ЦРБ восстановить запись через Портал Госуслуг и Регистратуру33 к 22 ноября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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