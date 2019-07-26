В Вязниках сделали некачественные дороги
Вязниковская прокуратура подала в суд на администрацию
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Вязниковская прокуратура вместе с ГИБДД провела проверку качества дорог в городе Вязники. Сотрудники ведомств выявили существенные нарушения на улицах Суворова, Льва Толстого, Муромский проезд и Кирова.
В связи с этим Вязниковская межрайонная прокуратура решила через суд добиться, чтобы дороги привели в нормальный вид. Суд обязал администрацию Вязниковского района выполнить в полной мере ремонт дорог на улицах Вязников.
В ближайшее время дорожное покрытие должны привести в соответствующее состояние.
ИСТОЧНИК KP.RU