2019-07-26T19:50:54+03:00
Общество

В Вязниках сделали некачественные дороги

Вязниковская прокуратура подала в суд на администрацию
Анастасия Харламова
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Вязниковская прокуратура вместе с ГИБДД провела проверку качества дорог в городе Вязники. Сотрудники ведомств выявили существенные нарушения на улицах Суворова, Льва Толстого, Муромский проезд и Кирова.

В связи с этим Вязниковская межрайонная прокуратура решила через суд добиться, чтобы дороги привели в нормальный вид. Суд обязал администрацию Вязниковского района выполнить в полной мере ремонт дорог на улицах Вязников.

В ближайшее время дорожное покрытие должны привести в соответствующее состояние.

ИСТОЧНИК KP.RU

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