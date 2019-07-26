20-летний ковровчанин угнал машину своей сестры и улетел в кювет

СЕГОДНЯ 16:42 2019-07-26T16:42:31+03:00

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14 июля текущего года в полицию обратилась 38-летняя жительница Коврова, которая сообщила об угоне ее автомобиля. По данным УМВД, женщина гостила у родственников в Юрьев-Польском районе и оставила машину во дворе их дома.

Сотрудники ГИБДД, которые находились на маршруте патрулирования, обратили внимание на двух молодых людей, которые толкали из кювета схожий по приметам автомобиль.

Полицейские установили, что 20-летний парень - брат потерпевшей - выпил и поехал кататься по району.

В отношении молодого человека теперь возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU