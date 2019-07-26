2019-07-26T16:44:36+03:00
Общество

Губернатор Владимирской области отправился на празднование Дня ВМФ РФ в Севастополь

Официальная делегация региона проведет в Крыму три дня
Артём Черепанов
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26-28 делегация из Владимирской области во главе с губернатором Владимиром Сипягиным проведет в Севастополе на традиционном праздновании Дня ВМФ РФ.

Глава администрации региона посетит малый противолодочный корабль «Муромец», над которым шефствует наша область, где пообщается с матросами и офицерами соединения и передаст им подарки с Владимирской земли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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