Главой комитета по молодежной политике Владимирской области стал бывший зампред студенческого профсоюза
Главным по молодежи стал Алексей Виноградов
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29 июля должность председателя комитета по молодежной политике администрации Владимирской области займет Алексей Виноградов. Ранее он был заместителем председателя первичной профсоюзной организации работников и студентов ВлГУ.
Алексей Виноградов сменит на посту руководителя комитета Александра Кожевникова. Он уволился по соглашению сторон 5 июля 2019 года.
Алексей Виноградов родился в 1986 году во Владимире. Окончил Иняз ВГГУ по специальности "учитель французского и немецкого языков".
ИСТОЧНИК KP.RU