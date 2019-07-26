Главой комитета по молодежной политике Владимирской области стал бывший зампред студенческого профсоюза

СЕГОДНЯ 14:36 2019-07-26T14:36:04+03:00

Главным по молодежи стал Алексей Виноградов

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29 июля должность председателя комитета по молодежной политике администрации Владимирской области займет Алексей Виноградов. Ранее он был заместителем председателя первичной профсоюзной организации работников и студентов ВлГУ.

Алексей Виноградов сменит на посту руководителя комитета Александра Кожевникова. Он уволился по соглашению сторон 5 июля 2019 года.

Алексей Виноградов родился в 1986 году во Владимире. Окончил Иняз ВГГУ по специальности "учитель французского и немецкого языков".

ИСТОЧНИК KP.RU