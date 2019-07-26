2019-07-26T13:48:19+03:00
Происшествия

Двое владимирцев насмерть забили 88-летнюю бабушку, а потом сами рассказали об этом в полиции

Пенсионерка не давала им денег взаймы
Артём Черепанов
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Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении 22 и 29-летнего жителей Владимира, подозреваемых в убийстве 88-летней пенсионерки.

Пресс-служба ведомства сообщает, что имея небольшой денежный долг, молодые люди попросили знакомую попросить у бабушки 20 тысяч рублей взаймы. После отказа, 23 июля они пришли к пенсионерке домой и потребовали денег лично. Переговоры не увенчались успехом, и тогда молодые люди избили пожилую женщину ножкой от табуретки, после чего задушили свою жертву.

В квартире убитой молодые люди нашли 2,5 тысячи рублей. Забрав деньги, они скрылись. На следующий день у 22-летнего участника налета "проснулась совесть". Вместе с внучкой убитой он сообщил об убийстве в полицию.

Владимирский Следком сообщает, что 88-летняя пенсионерка, ветеран труда проживала одна, всегда с доброжелательностью относилась к окружающим, а своим родным помогала вниманием и поддерживала материально. Следователь СК России ходатайствует перед судом об аресте подозреваемых. С учетом установленных обстоятельств, обвинение мужчинам будет предъявлено по более тяжкому составу – убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

ИСТОЧНИК KP.RU

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