Киржачский районный суд вынес приговор тренеру-педофилу

СЕГОДНЯ 13:06 2019-07-26T13:06:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Тридцативосьмилетний тренер спортклуба признан виновным сразу по нескольким статьям: совершение развратных действий без применения насилия, действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших, фото- и видеосъемки несовершеннолетних в целях изготовления порнографии, изготовление и распространение порнографии среди несовершеннолетних, а также разглашение сведений о частной жизни. Как установил суд, мужчина знакомился с девочками в соцсети и склонял их к близости. Он присылал подросткам фото эротического содержания, чего требовал и от несовершеннолетних собеседниц. Жертвами извращенца стали тринадцать девочек. Эксперты признали обвиняемого, задержанного в 2017 году, вменяемым. По решению суда ему предстоит провести 15 лет в колонии строго режима с последующим ограничением свободы на два года. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU