В Муроме осудят вора-форточника, обокравшего жители пяти городов области

СЕГОДНЯ 12:48 2019-07-26T12:48:45+03:00

Ранее он "гастролировал" в Краснодарском крае

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Муромский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении вора-форточника. В мае 2018 года подсудимый украл ювелирные украшения из семи квартир во Владимира, Муроме, Коврове, Суздале, Камешково и Владимире.

Пресс-служба Владимирского областного суда сообщает, что вор забирался в квартиры на первых этажах домов. Он отжимал рамы пластиковых окон и забирался в жилище через фромуги.

Ранее мужчина уже был судим за совершение ряда хищений золотых изделий

из домов на территории Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU