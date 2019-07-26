В Муроме осудят вора-форточника, обокравшего жители пяти городов области
Ранее он "гастролировал" в Краснодарском крае
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Муромский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении вора-форточника. В мае 2018 года подсудимый украл ювелирные украшения из семи квартир во Владимира, Муроме, Коврове, Суздале, Камешково и Владимире.
Пресс-служба Владимирского областного суда сообщает, что вор забирался в квартиры на первых этажах домов. Он отжимал рамы пластиковых окон и забирался в жилище через фромуги.
Ранее мужчина уже был судим за совершение ряда хищений золотых изделий
из домов на территории Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU