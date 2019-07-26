Пара из Мурома незаконно торговала алкоголем и сигаретами

СЕГОДНЯ 12:39 2019-07-26T12:39:46+03:00

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Дома у пятидесятитрехлетнего жителя Мурома и живущей с ним шестидесятиоднолетней дамы полиция обнаружила и изъяла более 180 бутылок алкогольной продукции и свыше тринадцати тысяч пачек различных сигарет, не имеющих специальной маркировки. Общая стоимость хранившихся товаров превысила 700 тысяч рублей, но, по оценке экспертов, и алкоголь, и табак не соответствовали требованиям межгосударственных стандартов. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, пара знала, что купля-продажа этих товаров без специальной маркировки запрещена, но незаконно торговала ими. Как объяснили сами муромляне, сигареты и алкоголь они купили в интернет-магазине, хранили в своих квартирах и продавали знакомым, развозя им заказы. Им предъявлено обвинение в приобретение, перевозке, хранении в целях сбыта товаров и продукции без маркировки, уголовное дело направлено в суд. Максимальное наказание, которое грозит им – шесть лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU