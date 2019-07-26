Директор владимирскиого предприятия не платил зарплату сотрудникам

СЕГОДНЯ 12:16 2019-07-26T12:16:04+03:00

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По версии прокуратуры, пятидесятипятилетний директор ООО «ТрансформесПлант» с декабря 2016 года по март 2018 года не выплатил одиннадцати сотрудникам компании зарплату, несмотря на то, что в организации было достаточно денег и руководитель об этом знал. В общей сложности предприятие задолжало работникам более полутора миллионов рублей. Дело сдвинулось, когда сотрудники обратились с заявлением в прокуратуру. Благодаря принятым городской прокуратурой мерам, им возместили 724 тысячи рублей. Кроме того, в отношении директора возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ - частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы и полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенные из иной личной заинтересованности руководителем организации. Свою вину руководитель предприятия не признал, дело будет рассмотрено в мировом суде.

ИСТОЧНИК KP.RU