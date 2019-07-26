Председатель Общественной палаты Владимирской области Наталья Юдина перебралась в Москву

СЕГОДНЯ 11:47 2019-07-26T11:47:02+03:00

Но на общественном посту она пробудет до 2020 года

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Председатель Общественной палаты Владимирской области Наталья Юдина покинула владимирский филиал Финансового университета при Президенте РФ и отправилась на повышение по карьерной лестнице в Москву. Теперь она будет заведовать развитием вуза в регионах. При этом, Наталья Юдина сохранит за собой пост председателя Общественной палаты Владимирской области до 2020 года, пока не будет собран ее новый созыв.

Вместо Наталья Юдиной владимирским филиалом Финансового университета будет руководить работавший некогда во владимирском филиале РАНХиГС Андрей Чекушов. В Финансовом университета он трудится уже четыре года.

ИСТОЧНИК KP.RU