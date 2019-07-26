2019-07-26T10:47:04+03:00
Общество

Т Плюс намерена с 2020 года работать по "альткотельной" в 6 городах

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ПАО "Т Плюс" ведёт переговоры для перехода к новой модели рынка тепла в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Оренбурге, Перми и Владимире с 2020 года.

Соответствующие соглашения уже подписаны с властями Ульяновска и Кирово-Чепецка. Новая модель предусматривает определение единой теплоснабжающей организации, долгосрочное регулирование конечных цен и их установление по методу "альтернативной котельной". Установление единых цен стимулирует неэффективных производителей снижать издержки и позволяет привлекать дополнительные средства для модернизации оборудования.

Достигнутые договоренности позволят бизнесу существенно нарастить вложения в теплоснабжающую инфраструктуру Ульяновска и Кирово-Чепецка. По предварительной оценке, инвестиции в теплоснабжение Ульяновска составят от 4 до 9 млрд руб. в течение 10-15 лет. Эти средства в 2 раза превышают текущие объемы финансирования, предусмотренные тарифом. В Кирово-Чепецке Т Плюс сможет также в несколько раз нарастить ежегодные вложения в теплосетевое хозяйство.

"Альткотельная – это лучший вариант для всех, - отметил Андрей Вагнер. – Потребители получают современную инфраструктуру без тарифных скачков, в регион приходят дополнительные инвестиции, а бизнес может планировать на годы вперед".

ИСТОЧНИК KP.RU

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