В Александровском районе смерчем унесло крышу многоквартирного дома
Без крыши остались 4 квартиры на втором этаже
Новый город Александров
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24 июля в районе шести часов вечера в селе Большом Каринском Александровского района смерчем унесло крышу жилого многоквартирного дома. По данным газеты "Новый город Александров", пострадавших людей нет. Но без крыши остались 4 квартиры на втором этаже, также по швам пошли стены дома.
На следующий день в село приехал глава администрации Александровского района. Он пообщался с жителями дома и рабочими, которые устраняли последствия. Все будет восстановлено в течение двух дней.
ИСТОЧНИК KP.RU