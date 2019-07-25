В Судогодском районе полиция ищет свидетелей ДТП с погибшим
Авария случилась 14 июля 2019 года на трассе М7 "Волга"
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Полиция просит откликнуться свидетелей дорожно-транспортного происшествия, которое случилось 14 июля 2019 года на 184 км автодороги М7 "Волга" в Судогодском районе.
В результате столкновения пяти автомобилей погиб водитель одной машины. Двое пассажиров и водитель другого автомобиля госпитализированы в больницу.
Любую информацию о происшествии сообщайте по телефонам : 8 (4923) 52-17-83 , 8 (4923)52-14-01.
ИСТОЧНИК KP.RU