2019-07-25T17:58:56+03:00
Происшествия

В Судогодском районе полиция ищет свидетелей ДТП с погибшим

Авария случилась 14 июля 2019 года на трассе М7 "Волга"
Валерия Рудометова
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Полиция просит откликнуться свидетелей дорожно-транспортного происшествия, которое случилось 14 июля 2019 года на 184 км автодороги М7 "Волга" в Судогодском районе.

В результате столкновения пяти автомобилей погиб водитель одной машины. Двое пассажиров и водитель другого автомобиля госпитализированы в больницу.

Любую информацию о происшествии сообщайте по телефонам : 8 (4923) 52-17-83 , 8 (4923)52-14-01.

ИСТОЧНИК KP.RU

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