2019-07-25T16:58:34+03:00
Общество

За первую половину 2019 года на социальную защиту населения во Владимирской области было потрачено 3,9 миллиардов рублей

Все выплаты были сделаны своевременно
Артём Черепанов
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Департамент социальной защиты населения администрации Владимирской области подвел итоги работы учреждений соцзащиты в первой половине 2019 года. За это время на социальную защиту жителей региона было потрачено 3,9 миллиона рублей.

Участники совещания также обсудили вопросы реформирования деятельности учреждений в части определения нуждаемости граждан в стационарном обслуживании. В соответствии с рекомендациями Минтруда России при наличии родственника могут предоставляться услуги в стационарной форме на временное или пятидневное круглосуточное проживание. Приоритетными формами социального обслуживания населения являются услуги, способствующие сохранению проживания гражданина в привычной благоприятной среде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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