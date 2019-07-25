«Оргтрудовскую» больницу возглавит 30-летний врач-травматолог

СЕГОДНЯ 15:52 2019-07-25T15:52:46+03:00

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С бывшим главврачом больницы №7 Дмитрием Митрофановым департамент здравоохранения не стал продлевать контракт, ссылаясь на «неэффективность» его работы и негатив со стороны местных жителей. С 22 июля он был уволен.

А 24 июля директор облздрава Алексей Мозалев подписал приказ о назначении нового главврача Петра Бушуева.

Петр Бушуев родился 1 декабря 1988 года в городе Коврове. В 2012 году он окончил Ивановскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело», а затем интернатуру ИвГМА по специальности «травматология и ортопедия». Общий стаж Петра Бушуева в системе здравоохранения около 7 лет. У врача - травматолога есть опыт работы в руководящей должности в качестве заместителя главного врача по медчасти Суздальской ЦРБ.

Напомним, что скандал вокруг «оргтрудовской» больницы разгорелся весной, когда жители микрорайона узнали, что отделение местной «скорой» станет структурным подразделением городской больницы скорой помощи, а сама больница вольется в состав поликлиники №5. При встрече с директором департамента здравоохранения Алексеем Мозалевым, жители выразили свой протест против такого «сомнительного слияния», а заодно попросили сменить главврача. «Оргтрудовцы» ратовали за возвращение предыдущего руководителя - Любови Андреевны Бобровой, но директор облздрава принял иное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU