ФК Муром увез из Великих Лук нулевую ничью
Команда никак не может победить в новом сезоне
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24 июля ФК Муром во втором туре на выезде в Великих Луках ФК Муром сыграл вничью с местной командой "Луки-Энергия". Матч завершился нулевой ничьей.
За два тура считающийся одним из фаворитов зоны "Запад" ФК "Муром" не одержал ни одной победы и с одним очком занимает последнее место в турнирной таблице. Следующим соперником команды с берегов Оки станет владимирское "Торпедо". 28 июля команды сыграют в рамках Кубка России. Матч пройдет на БСА "Торпедо" во Владимире.
ИСТОЧНИК KP.RU