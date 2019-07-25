В Муроме двух человек захоронили на закрытом кладбище

СЕГОДНЯ 14:53 2019-07-25T14:53:29+03:00

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Двух усопших похоронили в июне на закрытом кладбище у деревни Александровка Муромского района. При этом администрацией Муромского района с апреля 2001 года запрещено хоронить людей на этом кладбище и об этом своевременно сообщили всем ритуальным компаниям. Однако ритуальная служба местного индивидуального предпринимателя нарушила запрет. Сейчас городской прокуратурой в отношении бизнесмена возбуждено два дела об административном правонарушении - нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, которые направлены для рассмотрения в территориальный отдел Роспотребнадзора. Кроме того, индивидуальному предпринимателю предстоит устранить нарушения и перезахоронить усопших.

ИСТОЧНИК KP.RU