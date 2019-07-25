Во Владимирской области наконец-то появился вице-губернатор по внутренней политике

СЕГОДНЯ 13:21 2019-07-25T13:21:44+03:00

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Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин представил нового врио заместителя губернатора по внутренней политике Игоря Моховикова. Об этом в своем Телеграм-канале сообщила пресс-секретарь главы администрации региона Ольга Петрова.

Отметим, что ранее Владимир Сипягин предлагал не менее 10 кандидатов на должность вице-губернатора по внутренней политике, но ни один из низ не прошел согласование в администрации президента РФ.

Отметим, должность вице-губернатора по внутренней политике была вакантна с 20 ноября 2018 года, когда ее по собственному желанию после поражения Светланы Орловой на губернаторских выборах покинул Александр Лобаков.

ИСТОЧНИК KP.RU