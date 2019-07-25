2019-07-25T13:21:44+03:00
Политика

Во Владимирской области наконец-то появился вице-губернатор по внутренней политике

Им стал член ЛДПР Игорь Моховиков
Артём Черепанов
Поделиться:
Изменить размер текста:

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин представил нового врио заместителя губернатора по внутренней политике Игоря Моховикова. Об этом в своем Телеграм-канале сообщила пресс-секретарь главы администрации региона Ольга Петрова.

Отметим, что ранее Владимир Сипягин предлагал не менее 10 кандидатов на должность вице-губернатора по внутренней политике, но ни один из низ не прошел согласование в администрации президента РФ.

Отметим, должность вице-губернатора по внутренней политике была вакантна с 20 ноября 2018 года, когда ее по собственному желанию после поражения Светланы Орловой на губернаторских выборах покинул Александр Лобаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Оргтрудовскую» больницу возглавит 30-летний врач-травматолог
ФК Муром увез из Великих Лук нулевую ничью
В Муроме двух человек захоронили на закрытом кладбище
Владимирское "Торпедо" обыграло питерскую "Звезду"
Среди главных владимирских налоговых должников - компании-банкроты
Жительница Юрьев-Польского украла деньги с карты своей коллеги
В Собинском районе 11 человек тушили жилой дом
За неуплату алиментов жителю Вязников может грозить реальный срок
Владимирец случайно застрелил гостя
В Судогодском районе "черные лесорубы" нарубили на полтора миллиона рублей
Во Владимирской области вырос прожиточный минимум
Владимирские родители получат дополнительные деньги
Ремонт трассы М-7 «Волга» на перекрестке с ул.Горького во Владимире начнется в ближайшие дни
На Рокадной дороге Владимира оборвались и заискрились провода
Во Владимире задержали автомобильных воров
Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» открывает обновленный офис в Судогде
Владимирский студент обокрал родную тетю
Ковровский таможенник подозревается в халатности
Гражданин двух стран торговал наркотиками во Владимире
Билеты на поезда из Владимира в Москву дорожают и исчезают
Ковровчанин испортил арку в городском парке
За I полугодие 2019 года компания «Газпром межрегионгаз Владимир» взыскала с должников через суды более 500 млн рублей
Житель Александрова взял кредит, а деньги не вернул
В Муромском районе в результате ДТП погиб мужчина, еще семеро женщин пострадали
Владимирцы стали чаще прививаться
Бывшего сотрудника комбината «Тепличный» будут судить за мошенничество
Во Владимире молния ударила в столб
У пенсионера в Коврове украли деньги с карты