2019-07-25T13:01:27+03:00
Спорт

Владимирское "Торпедо" обыграло питерскую "Звезду"

Единственный гол забил Дмитрий Чернухин
Артём Черепанов
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24 июля на выезде в Санкт-Петербурге владимирское "Торпедо" во втором туре владимирское "Торпедо" первую победу в сезоне. С минимальным счетом 0:1 подопечные Дмитрия Вязьмикина одолели местную "Звезду" - аутсайдера второй лиги.

Матч прошел под диктовку гостей. Владимирская команда имела несколько неплохих голевых моментов, но в итоге забить смогла лишь один раз. На 76-ой минуте встречи мяч в ворота Олега Аврамчика забил новоиспеченный капитан черно-белых Дмитрий Чернухин.

Следующий матч "Торпедо" проведет 28 июля дома против ФК "Муром" в рамках Кубка России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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