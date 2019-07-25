Среди главных владимирских налоговых должников - компании-банкроты

СЕГОДНЯ 12:41 2019-07-25T12:41:21+03:00

Одна из них должна более 6 миллионов рублей, другая - 2,5 миллиона

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Администрация города Владимира опубликовала данные о крупнейших должниках по налогам на доходы физических лиц. Первые два места заняли компании, проходящие процедуру банкротства.

Первое место в списке заняла компания ООО "Амбитус", некогда владевшая местной сетью супермаркетов "Квартал" и "Амби". Ее долг составляет 6,1 миллиона рублей.

На втором месте расположился "Владимирский моторно-тракторный завод". У предприятия накопился долг в 2,5 миллиона рублей.

Тройку лидеров с долгом в 1,8 миллионов рублей замкнул "Завод инновационных продуктов КТЗ".

ИСТОЧНИК KP.RU