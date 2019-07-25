Жительница Юрьев-Польского украла деньги с карты своей коллеги

СЕГОДНЯ 10:30 2019-07-25T10:30:56+03:00

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57- летняя местная жительница знала пин-код от банковской карты своей коллеги. Воспользовавшись моментом, что женщина оставила свою карту без присмотра в подсобном помещении, подозреваемая украла ее. Хозяйка карты обнаружила пропажу и обратилась в полицию. Однако подозреваемая успела снять с банковского счета 7000 рублей и потратила их на личные нужды.

По данным УМВД России по Владимирской области, женщина полностью признала свою вину и вернула украденные деньги.

Подозреваемой грозит до полутора лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU