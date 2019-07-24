Владимирец случайно застрелил гостя

СЕГОДНЯ 17:36 2019-07-24T17:36:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Пятидесятилетний владимирец, работавший охранником, в марте приехал на дачу, расположенную на окраине города, где и встретил знакомого. Мужчины решили устроить посиделки в домике и, выпив, разговорились об охоте. Гостеприимный хозяин решил продемонстрировать ружье, которое хранил заряженным под кроватью в комнате, и, доставая его, случайно нажал на курок. Пуля шестнадцатого калибра попала в грудь гостю, и испуганный хозяин на санях довез его до поста охраны очистных сооружений, куда приехала «скорая помощь». Медики доставили пятидесятишестилетнего раненого в больницу, но спасти не сумели и через несколько часов он скончался. Как объяснил владелец ружья, заряженное оружие он хранил на даче для самообороны, вину он полностью признал и принес извинения родным погибшего. Фрунзенский районный суд признал его виновным в причинении смерти по неосторожности и назначил наказание в виде полутора лет исправительных работ с ежемесячным удержанием десяти процентов заработка в доход государства. Кроме того, семья погибшего через суд решила взыскать с осужденного триста тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU