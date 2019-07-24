Во Владимирской области вырос прожиточный минимум
Во Владимирской области установлена величина прожиточного минимума за второй квартал этого года. Его размер составил на душу населения 10768 рублей, для трудоспособного населения сумма немного больше – 11746 рублей, для пенсионеров – 9062 рубля, а для детей – 10780 рублей. По сравнению с предыдущим кварталом величина прожиточного минимума на душу населения в регионе выросла на 561 рубль. Как пояснили в департаменте по труду и занятости населения областной администрации, прожиточный минимум рассчитывается на основании потребительской корзины и данных Владимирстата об уровне цен на продукты, товары и услуги в регионе. Напомним, в потребительскую корзину входит минимальный набор продуктов, включающий сорок два наименований: хлеб, картофель, овощи, фрукты, сахар и кондитерские изделия, мясо, рыба, молоко и молочные продукты, яйца, масло растительное, маргарин и другие жиры, а также непродовольственные товары и услуги.
ИСТОЧНИК KP.RU