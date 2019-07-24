Во Владимирской области вырос прожиточный минимум

СЕГОДНЯ 17:04 2019-07-24T17:04:44+03:00

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Во Владимирской области установлена величина прожиточного минимума за второй квартал этого года. Его размер составил на душу населения 10768 рублей, для трудоспособного населения сумма немного больше – 11746 рублей, для пенсионеров – 9062 рубля, а для детей – 10780 рублей. По сравнению с предыдущим кварталом величина прожиточного минимума на душу населения в регионе выросла на 561 рубль. Как пояснили в департаменте по труду и занятости населения областной администрации, прожиточный минимум рассчитывается на основании потребительской корзины и данных Владимирстата об уровне цен на продукты, товары и услуги в регионе. Напомним, в потребительскую корзину входит минимальный набор продуктов, включающий сорок два наименований: хлеб, картофель, овощи, фрукты, сахар и кондитерские изделия, мясо, рыба, молоко и молочные продукты, яйца, масло растительное, маргарин и другие жиры, а также непродовольственные товары и услуги.

ИСТОЧНИК KP.RU