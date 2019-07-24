2019-07-24T16:08:50+03:00
Общество

Владимирские родители получат дополнительные деньги

Их дадут при рождении второго ребенка и следующих детей
Ирина Мальцева
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В этом году дополнительную региональную выплату, составляющую 4531 рубль, получат мамы и папы при появлении второго малыша, при рождении третьего и последующих детей выплата будет больше – 9059 рублей. При рождении двойни родителям дадут 15095 рублей, а тройни – 110250. Бюджетные деньги получит тот родитель, который постоянно проживает во Владимирской области вместе со своими чадами, но обратиться за получением выплаты в местный отдел соцзащиты нужно до того, как новорожденному исполнится полгода. С собой необходимо захватить пакет документов: паспорт, копии свидетельств о рождении детей, документы, подтверждающие, что родитель живет с детьми в регионе, а также заявление. Когда выплату назначат, деньги придут на счет родителя или почтовым переводом до конца следующего месяца. Если второй малыш родился вне брака или в семье произошла трагедия и первый ребенок погиб – выплаты дадут все равно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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