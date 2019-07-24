На Рокадной дороге Владимира оборвались и заискрились провода

СЕГОДНЯ 15:08 2019-07-24T15:11:43+03:00

На месте работали и пожарные, и электрики

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24 июля в районе 13.00 на Рокадной дороге города Владимира оборвались провода. Сразу же пошли искры и сильный дым. Движение машин было приостановлено. В 13.32 в МЧС сообщили о возгорании провода.

- На место выезжали и пожарные, и электрики, которые обесточили трехметровый провод. Сейчас данный участок дороги не представляет опасности, - сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области.

Пожар тушили четверо сотрудников МЧС и одна единица техники.

ИСТОЧНИК KP.RU