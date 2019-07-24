Ремонт трассы М-7 «Волга» на перекрестке с ул.Горького во Владимире начнется в ближайшие дни

СЕГОДНЯ 15:36 2019-07-24T15:36:21+03:00

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Дорожники выполнят работы на перекрестке по усилению дорожного покрытия. Они полностью снимут старый асфальт, выровняют нижний слой и положат верхний износоустойчивый.

Дорожные работы будут проводиться в ночное время с 23:00 до 6:00 при хорошей погоде. Движение по перекресту в это время будет изменено:сквозное пересечение трассы с второстепенных дорог и левые повороты будут закрыты.

Для проезда в сторону Юрьев-Польского из центра Владимира и обратно водителям нужно будет выполнить разворот на светофорах в районе м-на Веризино и ул.Белоконской. Днем на перекресте будет обычный режим движения.

На всем участке дороги к Иваново, где идет капитальный ремонт, действует ограничение скорости — 40 км/ч. В некоторых местах трасса значительно сужена.

Капитальный ремонт 11 километров федеральной трассы во Владимире начался в июле 2018 года и закончится в октябре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU