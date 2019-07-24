Во Владимире задержали автомобильных воров

СЕГОДНЯ 14:45 2019-07-24T14:45:38+03:00

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Весной и летом в полицию обратилось несколько автомобилистов, сообщивших о кражах из машин и угоне транспорта. В каждом случае злоумышленник действовал похоже: вскрывал замок авто, припаркованной во дворе или у тротуара, забирал найденные в салоне ценности и деньги, а затем исчезал. Некоторые автомобили он угонял и бросал на других улицах города. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, полицейские отыскали подозреваемого – девятнадцатилетнего местного жителя, который во всем признался. Оказалось, он действовал вместе со своим семнадцатилетним приятелем, вскрывая легковушки заранее подготовленными ключами. Сейчас установлено, что друзья причастны к семи эпизодам автомобильных краж и угонов, часть похищенного полицейские нашли и вернули владельцам. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела сразу по двум статьям: неправомерное завладение автомобилем без цели хищения и кража.

ИСТОЧНИК KP.RU