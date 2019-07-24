2019-07-24T14:27:43+03:00
Общество

Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» открывает обновленный офис в Судогде

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С середины июля в Судогде начал работу обновленный офис продаж и обслуживания клиентов Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс». Он расположен по старому адресу: Большой Советский переулок, дом 8а. В работе офиса реализован принцип «одного окна», когда клиент в одном месте может получить ответ на любой интересующий его вопрос: от начислений за услуги до юридических консультаций.

«Мы прикладываем все усилия, чтобы создать максимально комфортные условия для наших клиентов. В Судогде мы открыли по сути новый, современный и удобный офис. Это часть стратегии компании по обеспечению доступности наших услуг. Уверен, что наши клиенты в Судогде оценят удобство и преимущества нового офиса», – рассказал директор Владимирского филиала Валерий Маковский.

Офис предназначен для обслуживания физических и юридических лиц. Для клиентов, физических лиц, в офисе работает два окна, в которых можно получить консультацию по произведенным начислениям, заказать и оплатить услуги по установке счетчиков, а также касса с возможностью оплаты без комиссии счетов-квитанций «ЭнергосбыТ Плюс».

Для работы с юридическими лицами в новом офисе выделен отдельный кабинет. Клиенты могут подать заявку и соответствующий пакет документов на заключение договора, получить счета-фактуры и произвести оплату, обратиться за консультацией по возникающим вопросам. Как и для физических лиц, реализована услуга по приобретению, монтажу, опломбированию и постановке на учет счетчиков электроэнергии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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