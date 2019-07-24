Владимирский студент обокрал родную тетю

СЕГОДНЯ 12:55 2019-07-24T12:55:44+03:00

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Владимирец, учащийся в колледже, в январе пришел в гости к родственнице. Когда женщина отвлеклась, он воспользовался моментом и с помощью ее телефона перевел с ее банковского счета себе 110 тысяч рублей. Обнаружив исчезновение денег, сорокашестилетняя женщина обратилась в полицию и вскоре выяснилось, что к исчезновению средств причастен ее племянник. Сейчас в отношении несовершеннолетнего студента возбуждено уголовное дело по статье «кража». Кроме того, подросток фигурирует в и деле о разбое: 17 января он на улице напал на пенсионерку и, вырывая у нее сумку, сломал пожилой женщине руку. Следователю владимирец объяснил, что пошел на преступление, чтобы добыть денег на погашение долгов, скопившихся из-за неудачных ставок на спорт в букмекерской компании. Сейчас расследование продолжается, а за семьей, где воспитывается парень, присматривают органы опеки.

ИСТОЧНИК KP.RU