Ковровский таможенник подозревается в халатности

СЕГОДНЯ 12:14 2019-07-24T12:14:57+03:00

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Приволжское следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело в отношении главного государственного таможенного инспектора Ковровского таможенного поста Владимирской области. С 2016 по 2018 года сразу несколько компаний внесли ложные данные в двадцать пять таможенных деклараций, которые оформили на Ковровском таможенном посте. И после этого благополучно вывезли из страны лесоматериалы, стоившие в общей сложности более четырех миллионов рублей. По версии следствия, сотрудница таможни могла предотвратить незаконный вывоз из страны пиломатериалов, однако отнеслась к исполнению своих обязанностей халатно, что и привело к нарушениям. Сейчас возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 293 УК РФ – халатность, предусматривающая в виде крупного штрафа, обязательных или исправительных работ, ведется расследование, а в адрес руководства таможни готовится представление об усилении контроля за работой подчиненных.

ИСТОЧНИК KP.RU