2019-07-24T11:03:46+03:00
Общество

Билеты на поезда из Владимира в Москву дорожают и исчезают

В разгар сезона отпусков о поездке в столицу надо позаботиться сильно заранее
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Планировать поездки в Москву (и из Москвы) в ближайшие полтора месяца желательно задолго, не откладывая на последний день. Из-за сезона отпусков билеты на пиковые дни и время исчезают из продажи стремительно, а те немногие, что остаются, сильно дорожают.

Самые востребованные и потому проблемные дни - пятница, воскресенье и утро понедельника. Например, на ближайшее воскресенье, 28 июля, на вторую половину дня билетов на скоростные поезда - «Ласточки» и «Стрижи» - осталось меньше десяти (на все). При этом цена - от 1500 до 4000 рублей. За пять дней нет даже билетов на поезд-экспресс «Владимир-Москва» отправлением в 19.40, хотя обычно он ходит незаполненный. Билеты в поезда дальнего следования в плацкартные вагоны остались штучно, и стоят они около 1000 рублей.

Та же ситуация с поездами во второй половине дня пятницы, 26 июля, из Москвы во Владимир - билетов просто нет. На следующую пятницу, 2 августа, продажа билетов на экспрессы «Москва-Владимир» в 18.23 и 20.27 открылась только сегодня, и уже осталось в продаже только по паре десятков мест в три вагона.

Так что покупайте заранее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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