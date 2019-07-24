2019-07-24T11:00:31+03:00
Происшествия

Ковровчанин испортил арку в городском парке

В отношении сорокачетырехлетнего горожанина возбуждено уголовное дело
Ирина Мальцева
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Июльским утром ковровчанин, оказавшийся в парке имени В.А.Дектярева, оторвал от цветочной арки, украшавшей центральную аллею, металлическую ромашку. Ущерб оценили более чем в четыре с половиной тысячи рублей. Руководство парка обратилось в полицию, возбудили уголовное дело, а подозреваемого вскоре нашли, он признался, что испортил украшение, но не объяснил зачем. Кстати, в прошлом году арка с ромашками уже становилась жертвой вандалов: в августе ранее судимый сорокатрехлетний горожанин разбил три искусственных цветка. Тогда ущерб оценили в более чем пятнадцать с половиной тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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