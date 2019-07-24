2019-07-24T11:05:13+03:00
Происшествия

Гражданин двух стран торговал наркотиками во Владимире

Он распространил через тайники более 36 грамм синтетических наркотиков
Анастасия Харламова
Поделиться:
Изменить размер текста:

40- летний гражданин РФ и Германии, который временно проживает во Владимире, организовал сеть тайников, через которые продавал наркотики. Мужчина находился в сговоре с женщиной, они получали информацию о том, где находится оптовая партия синтетических наркотиков через интернет.

По данным УМВД России по Владимирской области, сотрудники полиции в феврале 2018 года нашли в тайниках-закладках 36,1 граммов синтетических наркотиков.

Мужчина полностью признался в преступлении и помогал следствию в ходе расследования. Суд назначил ему 11 лет строгого режима, а его подельница сядет на 6 лет в колонию общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимирские родители получат дополнительные деньги
Ремонт трассы М-7 «Волга» на перекрестке с ул.Горького во Владимире начнется в ближайшие дни
На Рокадной дороге Владимира оборвались и заискрились провода
Во Владимире задержали автомобильных воров
Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» открывает обновленный офис в Судогде
Владимирский студент обокрал родную тетю
Ковровский таможенник подозревается в халатности
Билеты на поезда из Владимира в Москву дорожают и исчезают
Ковровчанин испортил арку в городском парке
За I полугодие 2019 года компания «Газпром межрегионгаз Владимир» взыскала с должников через суды более 500 млн рублей
Житель Александрова взял кредит, а деньги не вернул
В Муромском районе в результате ДТП погиб мужчина, еще семеро женщин пострадали
Владимирцы стали чаще прививаться
Бывшего сотрудника комбината «Тепличный» будут судить за мошенничество
Во Владимире молния ударила в столб
У пенсионера в Коврове украли деньги с карты