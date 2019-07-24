Гражданин двух стран торговал наркотиками во Владимире

СЕГОДНЯ 11:05 2019-07-24T11:05:13+03:00

Он распространил через тайники более 36 грамм синтетических наркотиков

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40- летний гражданин РФ и Германии, который временно проживает во Владимире, организовал сеть тайников, через которые продавал наркотики. Мужчина находился в сговоре с женщиной, они получали информацию о том, где находится оптовая партия синтетических наркотиков через интернет.

По данным УМВД России по Владимирской области, сотрудники полиции в феврале 2018 года нашли в тайниках-закладках 36,1 граммов синтетических наркотиков.

Мужчина полностью признался в преступлении и помогал следствию в ходе расследования. Суд назначил ему 11 лет строгого режима, а его подельница сядет на 6 лет в колонию общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU