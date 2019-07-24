2019-07-24T10:12:23+03:00
Общество

Житель Александрова взял кредит, а деньги не вернул

Сумма ущерба -13 тысяч рублей
Елена Масленникова
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По сообщению пресс-службы УМВД по Владимирской области, в полицию обратился представитель банка. Он заявил,что несколько месяцев назад на сайте финансово-кредитной организации была заполнена онлайн-заявка на оформление кредитной карты. 34-летний житель Александрова «кредитку» получил и денежные средства в размере 13 тысяч рублей потратил. Когда пришло время погашать задолжность, клиент деньги не вернул. Полицейские злоумышленника нашли. Он признался,что для оформления кредитки предоставил заведомо ложные сведения и заранее знал,что деньги возвращать не будет. На мужчину завели уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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